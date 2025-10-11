Paura Kean, si fa male alla caviglia dopo il gol in Estonia-Italia
L’attaccante viola costretto a lasciare il campo al 15’. Al suo posto Esposito. Condizioni da valutare
Firenze, 11 ottobre 2025 – Paura in casa Fiorentina. Moise Kean gioca solo 15 minuti nella partita Estonia-Italia, prima di dover abbandonare il campo per un infortunio.
Dopo pochissimi minuti dal fischio d’inizio (al 5’) l’attaccante viola apre le marcature con un gran gol che porta in vantaggio l’Italia. Ma appena dopo si fa male: appoggia in modo innaturale la caviglia destra e resta a terra visibilmente dolorante.
Dopo l’intervento dello staff medico, Kean tenta di rientrare in gioco, ma alla fine è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Esposito.
Si attende l’esito della valutazione delle sue condizioni.
