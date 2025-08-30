Kean, ecco il rinnovo con la Fiorentina: stipendio e clausola. "Non potevo deludere la fiducia”

Firenze, 30 agosto 2025 - La trattativa tra la Fiorentina e Moise Kean si è finalmente conclusa con esito positivo: l’attaccante ha firmato il rinnovo del contratto, che resterà valido fino al 30 giugno 2029, come già previsto, ma con condizioni economiche completamente aggiornate. Il club viola corona così un lungo 'inseguimento', iniziato dal presidente Commisso nella trasferta di Cagliari dello scorso aprile, quando andò in scena il primo confronto diretto fra i due.

L’ex attaccante della Juventus vedrà quasi raddoppiare il proprio ingaggio: dai 2,2 milioni netti all’anno salirà a 4,5 milioni, con la possibilità di arrivare a circa 5 milioni complessivi grazie ai bonus legati al rendimento.

Anche la clausola rescissoria è stata ritoccata verso l’alto, come sperava la Fiorentina. In precedenza fissata a 52 milioni di euro, è ora portata a 62 milioni, con un incremento di circa il 15%. Le modalità restano immutate: potrà essere esercitata da club italiani ed esteri soltanto nella finestra che va dal 1° al 15 luglio di ogni anno, compreso dunque anche il prossimo.

Soddisfazione da parte del Presidente Rocco Commisso. "Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni".

Poi Commisso prosegue. "Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze. Da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola rinnovando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso".

A margine del comunicato di rinnovo la Fiorentina ha pubblicato anche alcune parole dello stesso Moise Kean. "Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata".