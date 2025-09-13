La coincidenza della data. La prima al Franchi. Oggi come nel 1931 13 settembre storico
Dopo quasi 4 mesi la Fiorentina torna a giocare a Campo di Marte e lo fa in un’occasione molto particolare...
Dopo quasi 4 mesi la Fiorentina torna a giocare a Campo di Marte e lo fa in un’occasione molto particolare visto che oggi lo storico stadio fiorentino compie 94 anni. L’inaugurazione del “Berta” (l’attuale “Franchi”) avvenne, infatti, il 13 settembre 1931 con un’amichevole contro gli austriaci dell’Admira, vinta dai gigliati 1-0. Il pallone della gara arrivò dall’alto, lanciato da Vasco Magrini alla guida del suo biplano “Ciabatta”. Il 13 settembre 1934, invece, in amichevole contro la Pro Vercelli (seconda squadra con più scudetti vinti in quel periodo) venne inaugurato l’impianto di illuminazione.
Più che del 3-0 finale con cui si imposero i viola, di quella notte resta la magia luminosa che raggiunse il culmine con lo spettacolare tricolore sfoggiato dalla Torre di Maratona. Successivamente la Fiorentina festeggiò il compleanno dello stadio “sul campo”, sempre in amichevole, nel 1939 con il Verona (1-1) e nel 1942 contro il Pisa (successo per 5-0).
La prima gara ufficiale disputata al “Comunale” nel giorno del suo compleanno risale al 1958, quando la Fiorentina di Czeizler vinse 4-2 in notturna contro il Bologna nella semifinale “secca” di Coppa Italia. Il 13 settembre 1961, invece, arrivò la prima (ed unica) sconfitta: i viola, primi in classifica, vennero superati di misura dal Vicenza. Negli ultimi 50 anni la Fiorentina ho giocato solo tre volte il 13 settembre a Campo di Marte. Nel 1981 contro il Como (1-0), nella stagione del sogno tricolore infranto nell’ultimo turno.
Nel 1987 contro il Verona (0-0), nella prima gara di campionato dopo la cessione di Antognoni, il cui 10 venne indossato da Baggio. Infine, nel 2009, contro il Cagliari, superato 1-0 grazie al gol di Gilardino. Curiosità: il 13 settembre 1978 la Fiorentina giocò a Firenze, ma alle “Due Strade” in occasione dell’inaugurazione del rinnovato stadio della Rondinella, che affrontò in amichevole superandola per 4-1.
Roberto Vinciguerra
