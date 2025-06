La Conference. Il Nottingham c’è

Alla fine dovrebbe essere confermato il Nottingham Forest fra le avversarie - forse la più temibile - della Fiorentina nella prossima edizione della Conference League. La storia era nota da tempo e l’incertezza derivava dal fatto che Milenkovic e compagni potevano anche essere promossi in Europa League a discapito del Crystal Palace. Questione di multiproprietà, con John Textor al centro dell’inghippo, avendo quote di Lione, Crystal Palace e Brondby. Proprio il Palace rischiava l’estromissione dall’Europa League a vantaggio del Nottingham perché nella competizione c’è già il Lione. Textor, fondamentalmente, non poteva partecipare con due club. Il problema, clamorosamente, si riscontrava anche in caso di ‘retrocessione’ del Palace in Conference, dove è già presente il Brondby. Insomma, un pasticio, con le parti a colloquio con la Uefa nel corso delle ultime settimane. Una sola strada per salvare il Palace dal taglio europeo (a vantaggio del Brighton, ottavo in campionato), ovvero la cessione delle quote da parte di Textor.

E nelle ultime ore sembra proprio che la vicenda si sia conclusa così, con l’imprenditore che ha ceduto il suo 43% al connazionale Robert Wood Johnson per circa 190 milioni di sterline. Operazione finanziaria piuttosto delicata, tanto che la stessa federazione inglese sta monitorando la trattativa. Delusione sul fronte Nottingham, con i tifosi che speravano nella promozione d’ufficio in Europa League (lottata punto a punto, come la Champions, sul campo fino all’ultima giornata). Così probabilmente non sarà. Il Palace salverà la sua storica partecipazione europea e la Fiorentina se la vedrà con il Nottingham Forest in Conference. Primo sorteggio per i due club il 4 agosto, dal quale uscirà la coppia di squadre che affronteranno nel PlayOff del 21 e 28 dello stesso mese.

Alessandro Latini