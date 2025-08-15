La Conference League. I lupi e il rischio play off. Doppia sfida col Polissya. Andata il 21 in Slovacchia

Saranno gli ucraini del Polissya Zytomyr gli avversari della Fiorentina nel play off di Conference League. Dopo la vittoria dell’andata per 3-0 la squadra di Rotan ha rischiato grosso in Ungheria perdendo 2-1 col Paksi e segnando il gol della sicurezza al 96’. Polissya che dunque - a livello di turno di qualificazione - si unisce a Twente, Rapid e Puskas Akademia, tutti club battuti dalla Fiorentina nelle scorse edizioni del torneo.

Quarto nell’ultimo campionato, il Polissya Zytomyr rappresenta una delle realtà emergenti del calcio ucraino. Con sede nell’omonima città, a 150 chilometri da Kiev, il club gialloverde vive una situazione particolare, sospeso tra ambizioni sportive e le difficoltà della guerra. Zytomyr è stata duramente colpita dai bombardamenti, al punto che il Polissya è stato costretto a traslocare. La città per le sfide europee è Presov, in Slovacchia. Località che ospiterà anche la partita con la Fiorentina il 21 agosto. Il ritorno si giocherà giovedì 28 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il valore della rosa si aggira intorno ai 23,5 milioni. In panchina siede Ruslan Rotan, ex centrocampista del Dnipro (da giocatore ha già sfidato la Fiorentina di Montella perdendo due volte 2-1 nell’Europa League 2013/2014) e della Nazionale ucraina. Tra i giocatori più interessanti gli esterni offensivi Nazarenko e Gutsulya. A fare da chioccia al gruppo è Mykhaylichenko, terzino sinistro con un passato in club come Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria e Anderlecht.

