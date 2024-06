La curiosita’. Gotti salva Corvino da un incendio. A fuoco un albergo per un fulmine Durante una convention a Vittorio Veneto, l'ex direttore generale Pantaleo Corvino e l'allenatore Luca Gotti del Lecce sono stati coinvolti in un incendio causato da un fulmine. Gotti ha salvato Corvino bussando alla sua porta, permettendogli di mettersi in salvo.