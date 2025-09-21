La difesa. Comuzzo, nubi allontanate. La retroguardia non si tocca

Il dato di fatto emerso da questi giorni di allenamenti è che ancora Comuzzo non è al 100% ma Pioli ha deciso che in questo momento la Fiorentina non può prescindere dal classe 2005. Le valutazioni fatte attorno al centrale, specie dopo l’erroraccio contro il Napoli, sono state molte ma alla fine hanno portato club e allenatore a ribadire la totale fiducia nel difensore friulano, che nonostante ancora una forma non perfetta (il problema fisico accusato ad agosto gli ha pure fatto perdere del peso…) sarà al suo posto nella mattonella di centrodestra.

E le alternative? L’allenatore ha studiato due soluzioni per cambiare qualcosa ma al momento sono strade che non paiono avere la priorità sullo "statu quo": da un lato si è valutato lo spostamento di Comuzzo al centro della linea a tre con conseguente utilizzo di Pongracic nel ruolo di "braccetto" di destra (l’opzione più immediata), dall’altro invece è stato provato l’inserimento di Pablo Marí al centro della retroguardia. Una scelta, quest’ultima, che avrebbe portato a un effetto domino molto chiaro: Pongracic sul centro-destra e panchina per Comuzzo. Se ne riparlerà, ma non oggi.

