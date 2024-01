La difesa è di nuovo a tre. Parisi si riprende la corsia

Lista ricca (finalmente) e tante buona notizie: per la sfida di questo pomeriggio contro l’Udinese - l’ultima in campionato prima dell’inizio dell’avventura in Supercoppa - Vincenzo Italiano può di nuovo fare i conti con un elenco di convocati (quasi) al completo, al netto delle assenze croniche di Gonzalez, Dodo e Castrovilli che in ogni caso saranno portati con il resto del gruppo in Arabia.

Oltre alla prima chiamata per il neo arrivato Faraoni (che ha scelto la maglia numero 22) è infatti tornato a disposizione anche Riccardo Sottil, che dopo aver smaltito i problemi al flessore negli ultimi due giorni ha lavorato in gruppo e oggi si accomoderà in panchina, con l’obiettivo di rappresentare - stasera come per i prossimi impegni - una pedina utile da giocarsi a gara in corso, in attesa dei rinforzi in arrivo dal mercato. Per il resto, nell’undici di partenza contro i friulani che sarà chiamato a difendere il quarto posto in classifica e a iniziare nel modo migliore il girone di ritorno, ci saranno alcune novità rispetto alla squadra che in settimana ha battuto il Bologna nei quarti di Coppa Italia.

Non dovrebbe variare, invece, lo schieramento tattico che alla luce delle risicate alternative in attacco obbligherà ancora l’allenatore a riproporre il 3-4-1-2 visto con i rossoblù: davanti a Terracciano, sarà ancora il turno di Martinez Quarta in coabitazione con Milenkovic e Ranieri mentre a centrocampo potrebbe esserci la conferma in blocco di Kayode sulla fascia destra con Maxime Lopez e Mandragora interni. Probabile invece, sulla corsia opposta, il ritorno dal 1’ di Parisi (nella foto). Sulla trequarti, infine, la sensazione è che Italiano voglia dare una nuova chance a Bonaventura (Barak oltretutto è anche in odore di mercato) mentre per il ruolo di prima punta, accanto a Ikoné, Nzola stavolta parte in vantaggio su Beltran.

Andrea Giannattasio