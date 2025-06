La doppia mossa di Pradè. Esposito, i viola ci sono. Fazzini: un sì da 10 milioni

Il nome nuovo è di quelli che stuzzicano la fantasia per il presente e soprattutto per il futuro. Francesco Pio Esposito è il centravanti finito nel mirino dei dirigenti gigliati. Stagione straordinaria allo Spezia, con 19 gol segnati e tanta sostanza. Il grande pubblico ancora deve abituarsi a conoscerlo, ma l’impressione è che fra i fratelli Esposito sia quello con più margini di crescita. Anche più di Sebastiano, impegnato con l’Inter nel Mondiale per Club ma che la stagione scorsa l’ha disputata con la maglia dell’Empoli. Classe 2005, Su Francesco Pio si può scommettere già a occhi chiusi. Per questo la Fiorentina ha cominciato a informarsi. Blindatissimo dall’Inter con un contratto fino al 2030, ma la sensazione che non sia incedibile serpeggia nell’ambiente. I nerazzurri rinnoveranno l’attacco, da capire se nelle quattro punte a disposizione di Chivu rientrerà anche lui. Perché altrimenti sarà il primo a chiedere di andare a giocare, stavolta in Serie A dopo il bellissimo campionato in Liguria. Da qui le sirene legate alla Fiorentina. Si parla di un prestito con un diritto di riscatto particolarmente alto. Sicuramente superiore ai 30 milioni di euro. Soldi che all’Inter fanno comodo. E’ un’idea circolata nelle ultime ore, con la Fiorentina che dimostra così di volersi muovere sul doppio binario: da una parte l’esperienza (Dzeko), dall’altra la freschezza di un calciatore che promette benissimo.

E in questo solco s’inserisce anche la trattativa per Jacopo Fazzini, altro gioiellino in questo momento impegnato nell’Europeo Under 21 con gli Azzurrini in Slovacchia. Su di lui la Fiorentina è vigile da tempo, Pradè lo avrebbe preso anche a gennaio se ci fossero state le giuste condizioni. Ma l’Empoli non lo ha voluto dar via per non alzare bandiera bianca nella corsa salvezza prima del tempo. Il mercato della Fiorentina s’intreccia con le solite squadre. Il Bologna, la Lazio, stavolta pare esserci anche il Napoli. Fazzini piace a tanti, ma dalle parti del Viola Park ha estimatori attenti. Nome da tenere d’occhio nell’ottica di una rivoluzione in mediana. Valutazione: 10 milioni più bonus. Bennacer resiste come idea e poco più, Frendrup costa una fortuna (oltre 20 milioni).

E Kean? L’idea Esposito può esser nata per il timore di perdere Moise? Possibile, anche se è ancora presto per dirlo. Di certo ci sono alcuni sondaggi arabi che non hanno scaldato l’attaccante viola. Sullo sfondo restano Manchester United e Milan. Ma l’impressione è che Moise aspetti altro. Top club europei per tornare a giocare la Champions. Altrimenti va bene la Fiorentina.

Alessandro Latini