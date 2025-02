La felicità di Raffaele. "Serata fantastica. E’ un grande gruppo»

Il primo a esultare, dall‘altra parte dell‘oceano, è stato Rocco Commisso, incollato a telefono e televisione. "Vittoria incredibile malgrado le assenze. Abbiamo dominato contro una grande squadra come l’Inter. Complimenti a mister Palladino e a Luca Ranieri come capitano che ha guidato un gruppo unito e determinato. Un grazie ai nostri tifosi che hanno spinto la squadra dall’inizio alla fine".

Enorme la soddisfazione di mister Palladino, che ammette di aver vissuto la serata più bella della carriera da allenatore. "Sicuramente è stata la più bella partita da quando alleno in Serie A, abbiamo fatto qualcosa di pazzesco, tra staff e calciatori. Voglio ringraziare i ragazzi che hanno giocato in varie posizioni, anche adattati". Fiorentina in zona Champions, Palladino frena. "Sono felice che i ragazzi come Dodo siano ambiziosi, hanno sempre voglia di migliorarsi. Il nostro obiettivo deve essere il lavoro. Ci sono ancora tante partite, in campionato e in Conference. Dobbiamo pensare giorno per giorno, abbiamo avuto un periodo difficile e non deve accadere più. Noi siamo questi, quelli che mettono in difficoltà i campioni in carica".

Moise Kean, manco a dirlo, è risultato il migliore in campo. "Abbiamo preparato bene la partita, è merito di tutti i compagni. Qui ho trovato una famiglia, tantissimi amici e questo mi aiuta tanto".

Capitano e goleador, Luca Ranieri. "Complimenti a tutti. È una partita da ricordare. In una situazione di emergenza abbiamo tirato fuori qualcosa di sontuoso. Kean può arrivare a trenta gol. Si sta allenando alla grande, è davvero tanta roba".

E poi Dodo, che parla da leader. "Sul mercato credo che la società abbia fatto benissimo, sono arrivati giocatori per aiutare la squadra, tutti abbiamo lo stesso obiettivo, arrivare in Champions. Io ci ho già giocato, so com’è la felicità di giocarla. È unica. Se stiamo uniti possiamo arrivare all’obiettivo".

Alessandro Latini