La Femminile: 2-2 con l’Inter. Ragazze, che peccato. Pari beffa allo scadere

La beffa per la Fiorentina Femminile è arrivata in pieno recupero, ripresa sul 2-2 dall’Inter dopo una partita che avrebbe meritato di vincere e che invece ha rischiato di perdere all’ultima azione. Match complessivamente ben giocato dalle ragazze di Pinones Arce, ma alla fine la vittoria che serviva dopo il ko col Napoli non è arrivata. Ma nel pomeriggio gigliato ha brillato soprattutto la stella di Iris Omarsdottir. Norvegese, arrivata a Firenze poche settimane fa. L’attaccante classe 2003 ha deliziato con un repertorio che fa ben sperare per il futuro. Riavvolgendo il nastro del match, era stata l’Inter a portarsi in vantaggio dopo un primo tempo di marca gigliata. Nerazzurre avanti con Polli, ma subito riprese da Snerle, imbeccata da una giocata illuminante di tacco di Omarsdottir. In avvio di ripresa il sorpasso con un delizioso pallonetto della stessa norvegese. Poi un gol annullato a Janogy e come detto il pari di Santi. All’ultima azione errore clamoroso di Severini e tiro di Wullaert: traversa piena.

L’analisi di Pinones Arce a fine gara. "Dispiace, meritavamo di più. Stiamo crescendo, peccato solo per il risultato. Non sono per niente sicuro dell’annullamento del nostro terzo gol, avrebbe cambiato la partita".

Alessandro Latini