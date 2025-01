La Femminile. Donne, c’è il Sassuolo "Facciamo quadrato»

Alle ore 18 (diretta televisiva su Dazn) la Fiorentina Femminile torna in campo alla ricerca della prima vittoria del 2025. Al Viola Park arriva il Sassuolo. Obiettivo tre punti per non perdere il treno Champions League. "Sicuramente non ci sono partite facili a questo punto della stagione - ha commentato alla vigilia il tecnico viola Sebastian De La Fuente -. Ogni squadra lotta per i propri obiettivi. Contro il Milan siamo state brave a fare quadrato, ci manca ancora qualcosa in fase di finalizzazione ma dobbiamo insistere. Contro il Sassuolo dobbiamo continuare su questa strada, poi penseremo alle altre sfide di Campionato e di Coppa Italia".

Dopo la sfida contro le neroverdi mancheranno tre partite alla fine della regular season. Poi sarà Poule Scudetto.

Ale. La.