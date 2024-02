La femminile. La poule scudetto inizia col Sassuolo. Prima però la coppa

La corsa scudetto, che riguarda la Fiorentina, e quella per la salvezza scatteranno da sabato 16 marzo. La Serie A, dunque, tornerà con le ultime dieci giornate, decisive per la lotta allo scudetto, per i tre posti nella prossima Champions e, nel caso della poule salvezza, per evitare la retrocessione. Roma (già in Champions per la matematica), Juventus, Fiorentina, Sassuolo e Inter nella poule scudetto; Milan, Como, Sampdoria, Napoli e Pomigliano poule salvezza. La prima sfida sarà contro il Sassuolo.

Prima però la parentesi dedicata alle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa, che si giocherà nei prossimi due fine settimana (le viola affronteranno la Juventus; l’andata domenica 3, ritorno tra sabato 9 e domenica 10. L’altra semifinale è Milan-Roma). La squadra di De La Fuente si affaccia a questa lunga volata finale con le carte in regola per centrare la qualificazione europea, e magari la Coppa Italia.

La Fiorentina, purtroppo, è stata colpita da un lutto per la scomparsa della madre di Elena Turra, Women Football Manager. Alla sua famiglia anche le condoglianze de La Nazione.

Gi. Mar.