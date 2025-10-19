La formazione anti-Diavolo. Kean, che bella sorpresa. Pongracic-Marì in difesa

Convocato e, con tutta probabilità, persino titolare. Come si è capovolto il mondo di Moise Kean soltanto nelle ultime ore. L’attaccante viola, dato per fuori dai giochi e con scarsissime possibilità di recupero a inizio settimana - dopo la brutta distorsione alla caviglia destra che lo ha messo al tappeto in Nazionale - è adesso in forte rimonta su Roberto Piccoli e tutto lascia pensare che, quando nella riunione tecnica di oggi Stefano Pioli annuncerà alla squadra l’undici di partenza, il prescelto per guidare il reparto offensivo sarà il classe 2000, che ieri mattina - nella rifinitura andata in scena al Viola Park - ha convinto tutti. Con le parole e con i fatti: il centravanti ha confermato di star bene e di essere pronto alla battaglia del Meazza (ha personalmente garantito a Pioli di essere al meglio dopo lo spavento di Tallin) e anche sul campo lo staff tecnico ha registrato con favore l’allenamento che Moise ha portato in fondo assieme ai compagni, con tanto di cambi di direzione e contrasti (era soprattutto su quello che il team di lavoro del mister ha concentrato la sua attenzione).

Ecco perché la convocazione è venuta quasi naturale, così come la sempre più probabile scelta di puntare dal 1’ già sul numero 20. A dare un ulteriore indizio sulla titolarità di Kean ci ha poi pensato ieri in serata Dodo, che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae in campo a San Siro un anno fa, quando proprio il brasiliano servì al bomber l’assist per il gol del momentaneo 0-2 contro il Milan: la speranza è che il copione possa ripetersi. Per il resto dell’undici che va a caccia del primo successo in campionato, tante delle scelte sembrano essere consolidate, con il recupero in settimana di Dodo e Fazzini che garantirà al 2 e al 22 un impiego dal 1’.

Solo panchina invece per Sohm, che tuttavia ha smaltito la fascite plantare che gli ha fatto saltare le ultime due gare tra campionato e Conference e la chiamata con la Svizzera. È out invece Richardson per una lombalgia e residui influenzali. Dunque, davanti a De Gea, confermata la difesa a tre titolare delle ultime uscite (Pongracic, Marí e Ranieri) mentre a centrocampo stavolta la posizione di Fazzini dovrebbe essere più avanzata, con l’impostazione del gioco che sarà affidata a Mandragora e Nicolussi Caviglia (Dodo e Gosens saranno sulle fasce). Sulla trequarti, come detto, spazio a Fazzini in coppia con Gudmundsson dietro a Kean.

Andrea Giannattasio