La formazione anti-Milan. Voglia Kean, ore decisive. Ma Piccoli resta il favorito. Piano per fermare Modric

Alzare bandiera bianca prima del tempo? No grazie. Moise Kean non ci sta. Anzi, sta facendo di tutto per salire sul treno che porterà la Fiorentina a Milano nel tardo pomeriggio. La notizia dell’antivigilia è proprio questa. Quando si pensava che Kean fosse completamente fuori dai giochi, Stefano Pioli lo ha (in parte) riportato al centro del villaggio. "Abbiamo buone sensazioni, come lui stesso le ha in testa". Evitati fin qui contrasti e cambi di direzione, ma Moise corre e sta bene. Vuole provare a esserci. Magari dalla panchina per dare una mano se ce ne fosse bisogno. In mattinata al Viola Park si prenderà la decisione definitiva, con il confronto tra il tecnico, il calciatore e lo staff medico. Obiettivo non rischiare problematiche maggiori. Ma se lo stesso Kean avvertirà dalla sua caviglia le garanzie necessarie allora sarà convocato. Piccoli però sembra al momento il cabdidato a guidare l’attacco viola dal primo minuto.

Certificato il recupero di Pongracic, in difesa dovrebbe esserci il croato insieme a Pablo Marí e Ranieri. Certi del posto Dodo e Gosens sulle corsie laterali, in mediana restano in vantaggio Nicolussi Caviglia e Mandragora. Difficile ipotizzare la presenza di Fagioli da mediano, più facile che l’ex Juve possa entrare in concorrenza per una maglia sulla trequarti, con l’obiettivo di disturbare le giocate di Modric. Lì dove al momento sembrano farsi preferire Fazzini e Gudmundsson, reduce da un’ottima parentesi con l’Islanda e pungolato da Pioli in conferenza stampa.