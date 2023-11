La formazione di Italiano. Difesa e centrocampo ok. Dubbi soltanto in attacco

Mai come stavolta i dubbi saranno risolti a ridosso del fischio d’inizio di Milan-Fiorentina. Vincenzo Italiano se ne è portati almeno un paio nel ritiro milanese e, come vedremo, sono tutti concentrati in attacco. Sì, perché in difesa e a centrocampo non dovrebbero esserci sorprese. La squadra sta bene, la partita è importante in chiave classifica, per pensare al Genk e ai prossimi impegni ci sarà tempo.

A protezione di Terracciano la consueta linea a quattro. Kayode è rimasto a Firenze per essere al meglio in Conference League, quindi sarà chiesto l’ennesimo sacrificio a Parisi che traslocherà ancora sulla destra. A sinistra Biraghi, mentre al centro Milenkovic e Martinez Quarta. Con Ranieri squalificato, l’alternativa è Mina che però ha sulle gambe 90 minuti con la Colombia. A centrocampo Italiano dovrebbe riproporre la coppia formata da Arthur e Duncan, mentre nel reparto offensivo in diversi sperano nella chance dal 1’. Partiamo col dire che Italiano deciderà soltanto oggi su Gonzalez. C’è ottimismo, l’argentino è tornato in buona condizione e ha dato la disponibilità per giocare da subito, plausibile una staffetta con Ikoné.

Sicura una maglia sulla trequarti per il grande ex Bonaventura, mentre a sinistra il ballottaggio è totale, con Kouame che sembra in vantaggio su Brekalo e Sottil. E anche la maglia del centravanti resta ancora da assegnare, ma le indicazioni della vigilia volevano Nzola in largo vantaggio su Beltran. In casa Milan dubbi a centrocampo, con Pioli che dovrebbe lasciare a riposo Krunic e Loftus-Cheek: Musah e Pobega saranno in campo. Poi scelte obbligate con Calabria, Thiaw, Tomori e Hernandez davanti a Maignan. Rejnders a completare la mediana e l’inedito tridente Chukwueze, Jovic e Pulisic in attacco.

Alessandro Latini