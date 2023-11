La gara col Cukaricki e la "cura» dell’allenatore. Da Beltran a Sottil. Lo Svitol esistenziale utilizzato da Italiano

Chiamiamolo Svitol esistenziale. Sì, dai, quello che usiamo per sbloccare lucchetti arrugginiti, quello che rianima cuori frustrati e ridanno colore a momenti in bianco a nero che nemmeno un film polacco neorealista di terza categoria. Sì, certe partite a questo servono, oltre che a cancellare falsi passi imprevisti. Benvenuto Lucas, attaccante argentino passato in due lampi da unn’è bono a nuovo Batistuta, da mi ricorda il Tanque Silva a somiglia a Lautaro Martinez. E poco importa se giocavi contro la squadra B del dopo lavoro ferroviario di Quarrata. No, non conta, perché un anno fa la Fiorentina ha fatto fatica contro squadre improbabili dai nomi impronunciabili mentre questa volta la partita è finita subito e quasi tutti hanno avuto il loro momento di gloria.

Italiano lo usa spesso lo Svitol esistenziale. Con Beltran ha funzionato alla grande. Perfino con Sottil e anche Ikonè ci ha regalato un colpo da maestro. Il tecnico, però, si è detto dispiaciuto del fatto che Nzola è andato a vuoto. Eppure lui lo aveva messo al posto dell’argentino dopo soli 55 minuti. Vabbè, ci saranno altre occasioni. E comunque, grazie alla differenza reti, la Fiorentina è in testa al girone condividendo i 5 punti con le altre due contendenti per il passaggio del turno. Comunque è una questione psicologica, quella comunemente chiamata autostima. Beltran ha visto la porta (prima buona notizia), ha tirato in porta (seconda buona notizia), ha fatto centro ben due volte, quello che conta di più. A noi gli argentini piacciono in sacco e non c’è bisogno di spiegare il perché.

Però va ricordato che prima di questa sfida europea c’era chi rimpiangeva Cabral e Jovic, cioè due ex che giocano nelle uniche due squadre rimaste a secco di gol in Champions. Ma ora che il vento ha spazzato via le nuvole all’orizzonte è bene ricordare che segnare in Conference di questi tempi non è roba da fenomeni ma può darti una bella spinta. Così accadde proprio a Jovetic e Cabral, che proprio in Europa iniziarono a dare notizia della propria esistenza. Niente di stratosferico. Giusto un po’. Come dicevano le nonne toscane: meglio che niente marito vecchio. Detto discutibile ma utile a spiegare il concetto. Brava Fiorentina, comunque. Anche se Italiano non riesce a nascondere di essere leggermente permaloso.

Il concetto è sempre quello: se si vince è merito degli avversari, se si perde è colpa sua. Così sostiene. Il che non è vero. Di sicuro è vero che un allenatore è sempre sotto esame e il suo nome corre in circolo soprattutto dopo le sconfitte. Si consoli il tecnico. Fare l’allenatore è un po’ come essere l’assessore al traffico: quando la tua macchina scorre fluida sull’asfalto non lo applaudi, quando sei incastrato a Porta a Prato qualche imprecazione gliela giri volentieri. Sempre con rispetto, sia chiaro.