La lista Uefa. Esclusi Ndour e Marì: "Decisione difficile»

Curiosità. Mister Palladino ha ritardato di diversi minuti la conferenza stampa post partita - giovedì sera - contro l’Inter. Al fischio finale si è riunito con lo staff per prendere le decisioni finali per quanto riguarda la lista Uefa, che andava comunicata entro la mezzanotte. "E’ una mazzata" ha sussurrato mentre lasciava la sala stampa. Decisione che era stata ovviamente già presa, ma davanti ai microfoni non l’ha voluta comunicare.

"Rinunciare a due dei nuovi è difficilissimo per me". Eppure la scelta si è resa necessaria. Solo tre i cambi possibili a prescindere dalle cessioni. E alla fine gli esclusi sono stati Cher Ndour e Pablo Marí. Che potessero essere loro gli indiziati era cosa nota. Difficile fare a meno di Fagioli e Zaniolo, impossibile privarsi di Folorunsho.

Ale. La.