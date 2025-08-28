La partita con il Polissya. L’Europa passa da Reggio. Pioli vara il primo turnover: "Voglio arrivare in fondo»

Alla quarta domanda della conferenza stampa pre partita Stefano Pioli riporta tutti con i piedi per terra. "Nessuno di voi sta parlando tanto del Polissya, non dobbiamo commettere questo errore perché abbiamo giocato solo il primo tempo. E’ vero che abbiamo un buon vantaggio, ma il passaggio del turno è ancora da conquistare". Messaggio forte e chiaro. Per qualche ora andrà messo da parte tutto. Compreso quel mercato che tanto dà fastidio agli allenatori quando comincia la stagione.

"Non è solo difficile lavorare così, è proprio sbagliato", commenta seccato Pioli, che in testa ha però soltanto la squadra di Rotan. Si riparte dal 3-0 di Presov, da una qualificazione indirizzata ma da rendere soltanto una formalità. Pioli non è tipo da voler dare vantaggi agli avversari. E allora sul tema formazione rimane abbottonato. "Qualcosa cambierò, le scelte di Cagliari andavano in direzione di continuità ma quella di domani sarà la terza gara in una settimana, e domenica avremo la quarta trasferta consecutiva".

Le certezze sono là davanti, dove la Fiorentina dovrà fare a meno di Kean (squalificato per due giornate in Europa) e Piccoli (non inserito in lista Uefa per il playoff, esordirà nella League Phase... Polissya permettendo). Toccherà a Dzeko, di cui Pioli si fida senza alcun dubbio. "Edin sta bene. Ha avuto qualche problemino la settimana scorsa ma ha fatto una buona preparazione ed è pronto per giocare. È più un centravanti di manovra che di profondità, ma può fare sia l’uno che l’altro. Se verrà incontro ci saranno altri giocatori che garantiranno inserimenti". Dzeko davanti, il resto è un po’ meno certo.

Possibile turno di riposo per alcuni big: da Pongracic a Gosens passando per Gudmundsson. Chi andrà in campo avrà la prima chance per sovvertire le gerarchie di inizio stagione. Insieme alla Fiorentina si metteranno in marcia circa 5.000 tifosi che stasera saranno sulle tribune del Mapei Stadium.

Alessandro Latini