La partita del doppio ex. Natali, i ricordi e l’analisi: "Decisivo chi va in campo. Sarà una gara combattuta»

Da una parte la squadra di Pioli, alla ricerca della prima vittoria in campionato; dall’altra quella dell’ex Italiano, capace di imporsi come una delle realtà più brillanti del momento. Due filosofie di gioco, due momenti opposti, un’unica sfida carica di significati. A introdurre la gara, lo sguardo di chi conosce bene entrambe le realtà: Cesare Natali, ex difensore che ha vestito le maglie di Fiorentina e Bologna.

Natali, Bologna e Firenze non possono essere per lei due città banali...

"Affatto. Devo dire che ho avuto la fortuna di potermi togliere tante soddisfazioni sia in maglia rossoblù che con quella viola. A Bologna nel 2003 ho giocato la mia prima stagione in A e ho avuto il privilegio di conoscere una persona come Carlo Mazzone. Grazie a quell’esperienza sono arrivato in Nazionale".

E a Firenze?

"Diciamo che sono arrivato in viola da ’maturo’. Grazie a un altro grande mister come Prandelli. Non dimenticherò mai le notti in Champions, la vittoria di Liverpool ma anche il furto del Bayern negli ottavi".

Veniamo all’attualità viola: che idea si è fatto della Fiorentina?

"Una squadra che sta sorprendendo, in negativo ovviamente. La scelta di investire su un allenatore come Pioli fin qui non ha ripagato ma io penso sempre che, alla fine, la differenza la debba fare chi va in campo. Credo che le aspettative a Firenze, a inizio anno, fossero alte e questo ha giocato un brutto scherzo. Adesso servirà equilibrio".

Difficile pensare di trovarlo in una gara come quella di oggi col Bologna…

"Io penso che non sia una sfida dal finale già scritto: ci sarà partita, eccome. Certo, il Bologna ha più certezze. Ma la Fiorentina non può permettersi di perdere ancora un’altra partita in casa…" Vede un Pioli cambiato rispetto a quello che l’ha allenata a Bologna nel 2012?

"No, non penso. Le esperienze vincenti che ha fatto lo hanno di sicuro arricchito e anche lo status che ha acquisito è ben diverso".

Sulla panchina del Bologna Italiano sarà assente: un vantaggio?

"Lui è un martello. Quindi senza di lui… ci sta che il Bologna qualcosa possa perdere".