La paura non è passata per i tifosi viola che aspettano il Lecce. Dolcetto o scherzetto?. Ma Halloween è passato

Paura. Già, perché la notte di Halloween è alle spalle, ma per i tifosi della Fiorentina non solo dura da un bel po’, ma non è ancora finita. In effetti ci vorrebbe un esorcista per capire in quale spirale maligna si stiano avvitando Pioli, i giocatori e i dirigenti. Premesso che le cose possono (anzi, devono) cambiare, è evidente che questi sono giorni ansiogeni e che ciò che sta accadendo ha del paranormale. Un po’ che andare incontro al futuro per incontrare il tuo passato. Iniziando da Corvino e Mencucci, dirigenti del Lecce, la squadra che la Fiorentina incontrerà domani al Franchi spinta, speriamo, dal grido “Vivere o morire” lanciato da Pradè dopo l’umiliazione di San Siro. Già questo incontro sembra surreale, considerato il fatto che il Lecce ha due punti in più della Fiorentina, per non dire del Como e della Cremonese che ne hanno rispettivamente 12 e 10. Come dire: ma come abbiamo fatto a finire così in basso? Questo se lo stanno chiedendo tutti. Ma risposte chiare non ce ne sono. E comunque sono più di una. Ma il passato non si ripresenta solo sotto forma di dirigenti del Lecce ma anche di ex allenatori rientrati in circolo in questi giorni di voci, supposizioni, possibilità, invenzioni e bla bla bla intorno a un possibile esonero di Pioli in caso di tracollo.

In mezzo a questa lista possibile ma anche improbabile troviamo due cognomi a noi già noti. Oltre a Vanoli, Ballardini, Andreazzoli, Thiago Motta e Klopp. (uno di questi nomi è un fake, trovatelo voi) ecco rispuntare il mitico Beppe Iachini, che porta in dote un grande rapporto con Commisso e la fama di ottimo lottatore nelle zone basse della classifica. Per lui, anche solo per essere stato messo in questa lista, sarebbe una piccola rivincità. Ma che piaccia o meno, questa scelta sfiderebbe la brutale statistica dei ritorni in panchina. Da queste parti l’allenatore riciclato non funziona, forse qualcuno lo avrà capito, almeno speriamo. E il buon Beppe non ce ne voglia, perché il suo calcio, che non sarà parente di quello di Guardiola, sicuramente è migliore di quello di questa squadra fragile e senza carta di identità. Poi c’è Palladino, che a occhio non ha molta voglia di tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Pradè. L’ex allenatore della Fiorentina ha chiuso la storia e rinunciato perfino agli alimenti pur di sgommare via dal Viola Park. Commisso lo definì un figlio. Ma i figli possono scappare di casa. A volte hanno torto, altre forse ragione. Già. Ma quanto è difficile scollarsi dal passato e da certe angosce. Niente è più imprevedibile della Fiorentina, squadra che doveva puntare verso un dorato chissà dove e ora si gioca due sfide salvezza per provare a uscire dal buio.

A Milano la Fiorentina ha giocato un tempo da provinciale per prendersi un punto e il secondo come un gruppo senza carattere che alza bandiera bianca. Una squadra scarsa, per capirci. E adesso la prova decisiva. Se l’obiettivo era quello di entrare nella storia con quattro punti in nove partite beh, la storia l’abbiamo fatta. Ora sarebbe il caso di andare oltre. Halloween è alle spalle, appunto.