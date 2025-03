La Primavera. Baby viola, è il terzo ko di fila. Al Park festeggia solo la Juve

FIORENTINA2JUVENTUS4

FIORENTINA: Leonardelli; Balbo (53’ Kouadio), Baroncelli, Romani (88’ Lamouliatte), Scuderi; Harder, Keita (53’ Mazzeo), Ievoli (71’ Gudelevicius); Bertolini (71’ Presta), Braschi, Rubino. All. Galloppa

JUVENTUS: Radu; Pagnucco, Verde, Rizzo (71’ Montero), Savio; Ngana (62’ Ripani), Boufandar; Biliboc (71’ Ventre), Crapisto, Djahl (71’ Merola); Vacca (83’ Pugno). All. Magnanelli

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

Reti: 26’ Vacca, 49’ Boufandar, 60’ Kouadio, 64’ Biliboc, 75’ Braschi, 88’ Ventre.

Prosegue il momento no della Primavera che al Viola Park è incappata nel terzo ko di fila, crollando per 4-2 con la Juventus. Ma se in occasione dei precedenti stop con Sassuolo e Inter i viola erano stati protagonisti di prove più convincenti, stavolta la formazione di Galloppa è parsa carente sul piano della tenuta difensiva. A decidere la sfida l’uno-due bianconero di Vacca e Boufandar prima della rete della speranza di Kouadio resa vana dall’immediata risposta ospite con Biliboc. Nel finale nuovo centro viola con Braschi e rete del poker bianconero con Verde. Nell’economia della sfida ha però pesato un grave errore dell’arbitro Cerbasi, che a fine primo tempo non ha espulso Verde per un fallo da Dogso. La Fiorentina è scesa al quarto posto in classifica, a -4 dal secondo.

Andrea Giannattasio