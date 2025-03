La Primavera. Baby viola, voglia di rivincita. Oggi il big match contro l’Inter

Senza tre pezzi da novanta (Caprini, Rubino e Harder, aggregati con la prima squadra) ma con la voglia di riscatto dopo il cocente ko col Sassuolo, la Fiorentina Primavera stamattina scenderà di nuovo in campo e dopo il big match di domenica scorsa con i campioni d’Italia al Viola Park oggi, alle 11, dovrà vedersela con l’Inter al Konami Sport Center di Milano. Un test complesso per Ievoli e soci, che contro i nerazzurri hanno già perso all’andata e saranno chiamati ad affrontare una delle squadre più in forma del momento (l’Inter è reduce da quattro vittorie di fila, con 14 gol fatti e 2 subiti). L’obiettivo è quello di riprendersi la testa della classifica, persa proprio nell’ultimo turno in favore della Roma: un altro ko rischierebbe invece di far scivolare i viola al terzo posto, visto che i nerazzurri sono a -1 dalla squadra di Galloppa.

Andrea Giannattasio