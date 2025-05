La Primavera di Galloppa. Appuntamento con la storia. Questa sera la finale scudetto

Appuntamento con la storia. Quarantadue anni dopo l’ultima volta, la Fiorentina Primavera sogna di tornare a vincere lo scudetto e l’opportunità di rompere un tabù che dura dal 1983 arriverà stasera alle 20.30, quando al Viola Park andrà in scena la finale tra l’Under 20 di Galloppa e l’Inter di Zanchetta davanti a 1.500 spettatori.

Harder e soci, che fin qui hanno battuto Juve e Roma, arrivano più carichi che mai alla sfida coi nerazzurri, che oltre ad avere il record di scudetti vinti a livello Primavera (dieci, l’ultimo nel 2022) hanno terminato la regular season a +5 sui viola, vincendo entrambi scontri diretti ed estromettendo dai play off i campioni del Sassuolo. Per la Fiorentina, alla quarta finale tricolore degli ultimi 9 anni, sarà il quinto atto con in ballo un trofeo con l’Inter dal 2018: i primi tre, quelli scudetto del 2017 e del 2018 e del Viareggio 2018, non sono andati bene mentre il quarto, di Supercoppa nel 2023, ha sorriso ai viola. La gara sarà trasmessa da Sportitalia.

A. Gian.