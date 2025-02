La primavera. Favola baby viola . E’ la settima di fila

Prosegue inarrestabile la marcia della Primavera che al Viola Park ha ottenuto il settimo successo di fila battendo il Cagliari 2-0 e consolidando il primo posto in classifica. Una gara difficile per la squadra di Galloppa che tuttavia ha visto ancora protagonista Rubino: il classe 2006, dopo un inizio ripresa che lo ha visto fallire un rigore, si è scatenato e tra il 68’ e l’88’ ha realizzato una doppietta che gli ha permesso di salire a quota 12 reti e ha consentito alla Fiorentina di centrare quota 53 punti in classifica. Decisive le mosse di Galloppa che, inserendo prima Balbo e poi Braschi, ha garantito ai suoi un cambio di marcia (del terzino l’assist dell’1-0 e del centravanti il passaggio vincente per il bis).

Andrea Giannattasio