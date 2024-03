La primavera. Viola Park (ore 11): anche i baby viola contro i giallorossi

L’antipasto di Fiorentina-Roma, che vedrà servito il piatto forte stasera al Franchi, si potrà gustare già questa mattina alle 11 al Viola Park. Presso lo stadio Curva Fiesole andrà infatti in scena il confronto tra la Primavera di Galloppa e quella giallorossa, che si affronteranno per quarta volta in stagione in un match di campionato che stavolta vale tantissimo. Specie per Biagetti e soci che, reduci dal poker rifilato al Milan lunedì, oggi sognano di centrare il quattordicesimo risultato utile di fila per restare attaccati al treno playoff, distante cinque punti.

In caso di successo viola e di passo falso del Torino, la Fiorentina potrebbe infatti portarsi per la prima volta in stagione a -2 dal sesto posto in classifica, ovvero l’ultimo che dà accesso alle finali. La gara contro l’undici dell’ex Guidi, reduce da due vittorie, non sarà però facile. Anche perché i giallorossi - secondi in graduatoria - puntano a vendicarsi per l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia. In virtù di questo la squadra che manderà in campo Galloppa sarà quella tipo: testati gli infortunati di lungo corso della prima squadra (Dodo e Castrovilli), si rivedrà la formazione dei titolarissimi.

A.Gian.