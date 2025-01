La protesta del tifo organizzato. La Curva resta a casa. All’Olimpico solo 250

La Curva Fiesole e il tifo organizzato viola continuano a mandare messaggi al calcio italiano, con la speranza che qualcuno li raccolga. Dopo aver disertato la trasferta in casa della Juventus (e ormai è una costante da anni), domani sera non ci saranno nemmeno nel settore ospiti dello stadio Olimpico di Roma. Rinunce dolorose, ma il rispetto dei propri ideali viene prima di tutto.

La Lazio ha messo in vendita i biglietti all’inizio della settimana. Il costo del settore ospiti è di 40 euro, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. Troppi. Da qui la decisione di mandare un altro segnale al sistema, disertando la partita. Come spesso accade in questi casi, il settore ospiti non sarà deserto. Alcuni tifosi viola hanno deciso di esserci lo stesso. Alla fine saranno circa 250 a sostenere i viola.

Alessandro Latini