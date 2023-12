La qualificazione raggiunta e i calcoli per conquistare il primo posto. Ora basta un pari, anche per il Ferencvaros

Lo scenario migliore per la Fiorentina è svanito al 98’ di Cukaricki-Ferencvaros, con il gol di Pesic che ha dato la vittoria per 2-1 agli ungheresi, negando il primato aritmetico nel girone ai viola e il conseguente approdo diretto agli ottavi di finale. Battendo il Genk al Franchi la squadra di Italiano ha raggiunto il primo obiettivo stagionale, ma servirà la gara di Budapest del prossimo 14 dicembre per stabilire chi vincerà il girone. Al momento: Fiorentina 11, Ferencvaros 9, Genk 6. Fin troppo semplice fare i calcoli. Alla Fiorentina basterà non perdere per essere certa del primo posto. Con una sconfitta terminerebbe seconda. Giusto festeggiare il passaggio del turno, ma - come sa bene la squadra - tra primo e secondo posto c’è tutta la differenza del mondo. Vincendo il girone la Conference sarebbe un pensiero da spostare al 7-14 marzo quando sono in programma gli ottavi. Arrivando secondi ci sarebbe da scendere in campo nel play off di febbraio (il 18 dicembre) contro una delle terze classificate dei gironi di Europa League. Occhio anche ai calcoli che dovrà fare il Ferencvaros. In caso di sconfitta, il Genk (vincendo con almeno due gol di scarto sul Cukaricki) lo sorpasserebbe per differenza reti. A conti fatti, un pareggio a Budapest, potrebbe far felici tutti.

Alessandro Latini