La rabbia di Italiano. "Così fa molto male. Bisogna stare attenti»

E’ scurissimo in volto Vincenzo Italiano quando si presenta davanti alle telecamere. Il rigore segnato da Immbile ha materializzato una sconfitta tanto immeritata, quanto dolorosa. Non si rassegna il tecnico viola che da perfezionista maniacale qual è va dritto dritto al problema: "Non aver fatto ciò che sappiamo fare in una situazione del genere non lo posso accettare. Gli ultimi secondi sono concitati ed è proprio lì che devi rimanere concentrato; è in questo che una squadra diventa tale. Inciampiamo ancora i difetti che pensavo cancellati".

Non si rassegna Italiano perché a quel punto aveva fatto la bocca soprattutto perché la Fiorentina aveva tenuto il campo con personalità, andando a prendere alata la Lazio, salvo poi arretrare il baricentro del gioco, concedendo però solo un paio di situazioni sulle quali Terracciano si era fatto trovare prontissimo. "Così mi da fastidio – prosegue il mister –. La squadra ha fatto una prestazione ottima e proprio per questo perdere così non va bene. Il dettaglio fa perdere le partite. Se viene fuori qualcosa che gli avversari realizzano e ci sorprendono per bravura allora va bene. Così, no. La partita doveva finire zero a zero".

E poi un appunto che sa anche di proposito per il futuro, ammesso e non concesso che ce ne fosse bisogno: "Lavorano le grandi squadre per migliorare, figuriamoci se non dobbiamo farlo noi".

Già, la squadra "Ha fatto una partita di attenzione, fino al finale e mi fa arrabbiare proprio per questo – dice Italiano – Siamo obbligati a preparare la Juve dopo due sconfitte: tra Empoli e questa meritavamo qualche punto. Spero che i miei ragazzi siano amareggiati come me e che possano correre ancora di più". Detto questo, il problema gol è evidente: "E’ fondamentale buttarla dentro, questo è un giochino di precisione. Noi lavoriamo per arrivare vicini alla porta, poi le abilità delle punte devono fare la differenza. Se ci aggiungiamo i gol delle punte possiamo ambire a qualcosa".