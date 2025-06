La ricorrenza (era nata il 12 giugno) e una vecchia chiacchierata al podcast Marga. Hack, La Nazione e quelle pagine viola

Chissà se, ammirando le sue amate stelle, sarebbe riuscita a predire il futuro della "sua" Fiorentina, anticipando il nome del nuovo allenatore o magari le future mosse di mercato. Se lo sono chiesti in tanti ieri a Firenze, nel giorno in cui Margherita Hack - astrofisica scomparsa nel 2013 - avrebbe compiuto 103 anni. Una vita, quella di una delle divulgatrici scientifiche più note al mondo, che è sempre stata contraddistinta - oltre che dall’amore per l’astronomia - anche dalla passione per la maglia viola, come ebbe modo di raccontare lei stessa qualche decennio fa al podcast Marga: "In seconda ginnasio (aveva studiato al "Galileo" di Firenze, ndr) il professore di matematica mi scoprì mentre leggevo La Nazione, aperta sulle pagine della Fiorentina. Mi sequestrò il giornale e mi rimandò a settembre".

Un episodio destinato a passare alla storia ma che, in occasione delle celebrazioni per la nascita della Hack, è tornato di attualità. Visto che oltretutto Margherita Hack non ha mai fatto mistero di aver dedicato gran parte della propria giovinezza tanto allo studio quanto allo sport.

A.Gian.