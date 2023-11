La ripresa degli allenamenti. Beltran ok, speranza Kayode. Oggi si riparte al Viola Park

Torna in campo oggi la Fiorentina. Seduta fissata alle 15 al Viola Park, quatto giorni di allenamenti dunque a disposizione di Italiano e della squadra per preparare la sfida con il Milan, in programma sabato sera a San Siro (ore 20.45). Beltran è recuperato, già nella scorsa settimana si è allenato regolarmente, quindi si giocherà una maglia da titolare con Nzola. Questi giorni saranno decisivi per capire le condizioni di Kayode: il terzino destro è reduce da un infortunio alla caviglia che gli impedisce di scendere in campo dal 26 ottobre (giorno dell’infortunio, dopo appena 4 minuti di Fiorentina-Cukaricki). Nella scorsa settimana ci sono stati dei progressi anche per Dodò e Castrovilli, entrambi hanno ricominciato a correre ma ci vorrà ancora tempo per un recupero completo.

Alessandro Guetta