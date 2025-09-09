La riunione del comitato per la sicurezza. Biglietti e limitazioni: oggi la decisione finale

Sarà oggi il giorno giusto per dare finalmente il via alla vendita dei biglietti per la gara di sabato tra Fiorentina e Napoli. Questa mattina è infatti prevista una nuova riunione d’urgenza del Casms (il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) e, a prescindere da quelle che saranno le valutazioni sulla capienza del settore ospiti del Franchi e sulla possibilità da parte dei tifosi azzurri residenti in Campania di partecipare alla trasferta, arriverà il semaforo verde per la messa in commercio dei tagliandi, che visto anche il poco tempo a disposizione (la partita si gioca tra soli quattro giorni…) andranno presumibilmente a ruba. E questo in particolare da parte dei sostenitori viola che dopo aver fatto il pieno degli abbonamenti disponibili (12mila, cifra raggiunta in meno di un mese) sono pronti a regalare alla squadra di Pioli per la sua vera "prima" in casa una cornice da sogno. La voglia di rivedere all’opera anche a Firenze la Fiorentina è davvero tanta e nonostante un avvio di stagione incerto in campionato le code al botteghino sono assicurate.

Per quanto riguarda il settore ospiti, anche alla luce della decisione della Prefettura di Torino di vietare la trasferta in Piemonte ai tifosi azzurri che vivono in Campania in occasione di Torino-Napoli del 18 ottobre, si è resa necessaria qualche ora in più di riflessione ma il sentore è che alla fine verrà dato il via libera per una trasferta dei supporter partenopei senza eccessive limitazioni. Se non quella di poter acquistare tagliandi esclusivamente nel settore ospiti che, rispetto all’anno scorso, dovrebbe essere ampliato a 700 sedute: un motivo di pensiero in più per il comparto sicurezza, visto che il cosiddetto "formaggino" si trova a poche decine di metri dalla Curva Ferrovia, dove anche nella prossima stagione si posizionerà il tifo organizzato viola.

An. Gian.