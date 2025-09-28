La sfida delle panchine. Pioli, l’ora della scossa. Gila: "Ora testa e cuore»

Stefano Pioli sta cercando di capire come far decollare la stagione della Fiorentina. Tradotto: cominciare a vincere le partite e trovare il vestito tattico adeguato per le caratteristiche dei suoi giocatori. Alberto Gilardino ha sposato una sfida che sapeva essere complicata fin dall’inizio, ma allo stesso tempo affascinante. Senza dimenticare che per qualche settimana l’ex attaccante viola è entrato nel casting per sostituire il dimissionario Palladino. Una volta capito che per la panchina della Fiorentina non ci sarebbe stato niente da fare ha detto sì al Pisa.

Nella conferenza stampa dell’antivigilia Stefano Pioli ha tolto ogni tipo di alibi alla sua squadra. "Il tempo del rodaggio è finito, lavoriamo insieme da settanta giorni ormai". Dal derby di oggi si aspetta risposte significative. Non immaginava che sarebbe stato così complicato rivoltare la Fiorentina, abituata a un calcio diverso. "Manca poco, manca poco", lo sussurra quasi come a voler convincere prima se stesso e poi chi lo ascolta. Gli allenamenti raccontano altro rispetto alle partite. Ma per cambiare giudizi e prospettive servono in fretta i punti e le vittorie. Ne ha viste troppe per non saperlo. E conosce bene Firenze e i fiorentini. Con loro ha un credito, se lo sta giocando. Gilardino in settimana ha dovuto affrontare anche i sedicesimi di coppa Italia, persi contro il Torino ma con una formazione largamente rimaneggiata.

"C’è poco tempo per preparare la partita contro la Fiorentina, ricarichiamo le energie e sono sicuro che faremo una grande gara". Il Gila pensiero si è poi aggiornato nella conferenza stampa della vigilia. "Testa fredda e cuore caldo, penso che queste parole indirizzino la partita. Per quanto mi riguarda essere professionisti vuol dire essere uomini che rispettano il presente ma non rinnegano il passato. Sappiamo che è una partita molto importante per i nostri tifosi, è comprensibile la loro attesa perché ci sono tante storie nella storia della città. E’ comprensibile la rivalità che è aumentata con l’astinenza e noi dobbiamo essere bravi a surfare in questo tipo di atmosfera senza perdere l’equilibrio".

Alessandro Latini