La sfida europea. Attenzione, arriva il Cukaricki. Gara da vincere a tutti i costi

La Fiorentina si avvicina alla sfida con il Cukaricki (in programma domani alle 21 al Franchi), una partita da vincere assolutamente perché i viola hanno appena due punti nella classifica del girone di Conference League e perché quello contro i serbi rappresenta, almeno sulla carta, l’impegno più abbordabile di questo girone. L’arbitro di questa partita sarà Chrysovalantis Theouli, 33 anni, cipriota (ma nato in Australia, a Sydney) che ha un passato da sportivo di ottimo livello, in particolare nella specialità del salto triplo.

La cornice di pubblico del Franchi per la sfida contro la formazione serba non sarà la stessa di Fiorentina-Empoli di lunedì: contro gli azzurri infatti erano oltre 29.000 gli spettatori presenti allo stadio, ad ora sono attesi circa 13.000 tifosi sugli spalti per la partita di domani, ma la vendita dei biglietti continuerà fino al fischio d’inizio della gara, come sempre. Ad ora sono attesi al Franchi circa 20-30 tifosi del Cukaricki, in arrivo da Belgrado.

Ale. Gue.