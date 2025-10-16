La situazione degli infortunati. Dodo, Fazzini e Sohm ci sono. E fra poco ritornerà Kouame

Sono tutte buone notizie quelle che il responsabile sanitario della Fiorentina, Luca Pengue, ha riferito ai canali ufficiali del club a pochi giorni dal ritorno in campo della squadra dopo la sosta di campionato. L’unico giocatore che ancora resta in forse in vista della trasferta con il Milan è Kean, reduce dalla distorsione alla caviglia destra durante la sfida dell’Italia contro l’Estonia ("Gli esami a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato lesioni. Stiamo lavorando per farlo tornare a lavorare in campo quanto prima e valuteremo le condizioni di giorno in giorno" il punto sul numero 20), mentre tutti gli altri possono con sicurezza mettere nel mirino il Meazza.

A cominciare da Fazzini e Dodo, usciti malconci dalla sfida con la Roma e con già alle spalle una settimana di lavoro differenziato: "Dodo aveva una problematica muscolare, mentre Jacopo ha avuto due traumi distorsivi" ha specificato Pengue: "Entrambi da martedì sono rientrati in gruppo". Al pari di Sohm che ha smaltito la fascite plantare che gli ha fatto saltare le gare con Sigma e Roma oltre alla Nazionale: "Simon sta bene: lo monitoriamo per farlo lavorare con carichi adeguati".

Nessuna preoccupazione per Pongracic ("Ha avuto un trauma distorsivo ma non preoccupa") mentre dopo i rispettivi problemi ai crociati Kouame e Lamptey sono in linea coi loro temi di recupero: l’ivoriano ha concluso il percorso riabilitativo e presto tornerà a disposizione di Pioli, il ghanese tra non molto riprenderà a fare le prime corse.

Andrea Giannattasio