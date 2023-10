La situazione della squadra. Già ripartiti gli allenamenti. Ikonè resta ancora in dubbio

Fiorentina in campo già ieri dopo la sconfitta con l’Empoli, non c’è tempo da perdere perché domani i viola sfideranno i serbi del Cukaricki. Lavoro defaticante per chi è sceso in campo contro gli azzurri, allenamento regolare per gli altri giocatori. Valutazioni in corso per Vincenzo Italiano, che sta riflettendo sulla formazione da mandare in campo domani sera al Franchi. Oliver Christensen è tornato a disposizione, quindi potrebbe esserci lui a difendere i pali viola. Di certo Italiano cambierà diversi giocatori rispetto alla partita di lunedì sera.

Nel post gara di Fiorentina-Empoli lo stesso tecnico ha spiegato la situazione relativa a Ikoné, rimasto in panchina per tutta la partita contro gli azzurri: "Negli ultimi 4 giorni non stava bene e non si è allenato, non era in condizione di giocare. Spero di averlo giovedì e valuteremo se utilizzarlo". Sarà decisiva dunque la rifinitura di oggi, in programma alle 11 al Viola Park.

Alessandro Guetta