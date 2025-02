La squadra. Adli prova a recuperare, allarme per Folorunsho

Fare i conti con l’infermeria, adesso più che mai. Raffaele Palladino per scegliere gli uomini da mandare in campo venerdì sera contro il Lecce dovrà confrontarsi a lungo con il medico. Partiamo da quelli che non ci saranno. Senza alcun dubbio Moise Kean, così come Gudmundsson e Colpani. Per questi ultimi due i tempi rimangono incerti. Forse più corti per l’ex Monza, ma ancora non siamo vicini al traguardo. Discorso un po’ diverso per Yacine Adli. Il regista francese sta meglio anche se non è ancora al 100% dopo la distorsione alla caviglia rimediata in allenamento.

La speranza di averlo fra i convocati c’è, ma il suo ritorno in squadra non sarà forzato. Troppe le partite importanti e ravvicinate per rischiare ricadute. Se darà disponibilità potrebbe partire dalla panchina contro il Lecce, con l’obiettivo di esserci ad Atene.

Out Richardson, squalificato ieri dal giudice sportivo per una giornata (rientrerà invece Gosens), al Viola Park c’è una certa apprensione anche per le condizioni di Folorunsho, uscito malconcio dalla trasferta di Verona. Il centrocampista della Nazionale (Spalletti ha detto che sarà nuovamente convocato) sarà valutato giorno per giorno.

Alessandro Latini