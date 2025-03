LA SQUADRA. Fagioli è in regìa. De Gea fra i pali. Adli e Folorunsho a partita in corso

Raffaele Palladino sembra avere ben chiaro l’undici che vuole a tutti i costi evitare l’euro-figuraccia. In particolare sul portiere, l’allenatore ha alzato alto il suo muro comunicativo (forse perché pentito di quanto invece aveva raccontato otto giorni fa in Grecia?) eppure tutti gli indizi propendono per la presenza dal 1’ di De Gea: il fuoriclasse spagnolo, al di là dell’errore di Napoli a cui ha fatto seguito una prova comunque di livello, è il prescelto per partire dall’inizio in quella che sarebbe la sua prima gara europea coi viola, se si escludono i playoff d’agosto contro l’Akademia Pukas.

Il peso del suo curriculum e lo spettro di poter (o dover) fare i conti con i calci di rigore sono state le armi che alla fine hanno convinto Palladino a scegliere l’ex United, con buona pace di Terracciano. In difesa, nel classico 3-5-2 che dovrebbe essere confermato anche stasera, spazio al terzetto composto da Comuzzo, Pongracic e Ranieri mentre a centrocampo persiste qualche dubbio in più: Adli e Folorusho, pienamente ristabiliti, scalpitano per giocare ma ancora il loro turno non arriverà. Spazio dunque a Cataldi al centro con Fagioli e Mandragora ai lati, oltre a Dodo e Gosens sulle corsie esterne. Ma il vero dilemma (forse l’unico) riguarda l’attacco: chi assieme a Kean proverà a scardinare la difesa greca? Gudmundsson, Beltran e Zaniolo - esattamente in questo ordine - si giocano un posto, con l’islandese (va da sé) favorito.

Andrea Giannattasio