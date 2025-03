La squadra femminile. Poule scudetto, domani parte l’avventura. Al Viola Park (ore 18) sarà di scena il Milan

Inizierà domani (ore 18) al Viola Park con il Milan l’avventura della Fiorentina Femminile nella poule scudetto. Le ragazze di De La Fuente, reduci dal rocambolesco pareggio nell’andata delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus e dallo 0-0 con la Roma all’ultima di regular season, sono in crescita e vogliono iniziare col piede giusto l’ultima parte di stagione, che tuttavia difficilmente potrà regalare un posto in Champions (la Roma, terza in classifica, è a +7 sulle viola, quarte). Sullo sfondo resta soprattutto la sfida di ritorno in Coppa con la Juve del 6 marzo, in vista della quale Emma Faerge si è mostrata ottimista: "Andremo a Torino per vincere: daremo il 100%, ho ottime sensazioni" ha raccontato.

A.Gian.