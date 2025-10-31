La squadra. Giocatori senza identità. Difesa: numeri impietosi

Acquista il giornale
di ANDREA GIANNATTASIO
31 ottobre 2025
Il capitano Luca Ranieri

C’è qualcosa di simbolico nel crollo della Fiorentina a San Siro. Sessanta minuti di resistenza "operaia", poi il buio. È come se la Viola avesse raccontato in un’unica partita l’intera sua stagione: coraggio a tratti e confusione costante. Stefano Pioli fin dal suo arrivo ha provato tutto: dal 3-4-1-2 estivo al 3-5-2 attuale, passando per vari esperimenti che non hanno mai generato una vera identità.

Il risultato è una Fiorentina che non sa più chi è, incapace di imporre il proprio gioco e sempre più prigioniera dei propri limiti psicologici. Quando va sotto, crolla: eccezion fatta per il pari in rimonta col Bologna, ogni svantaggio si è trasformato in sconfitta. Ancora più preoccupante è il dato dei punti dilapidati: ben 11 persi da situazioni di vantaggio, come se la paura fosse una costante. I numeri sono impietosi: peggior difesa del campionato (15 gol subiti come l’Udinese), e attacco più sterile dell’era Commisso con soli 7 gol in 9 giornate. L’illusione di un gruppo maturo si è dissolta presto, lasciando spazio a una squadra smarrita. Pioli ha parlato di "fase di transizione" ma la realtà è che la Fiorentina è un pericoloso cantiere senza progetto.

Andrea Giannattasio

© Riproduzione riservata

