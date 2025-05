La squadra - I due giovani potrebbero giocare domenica. Caprini-Rubino, pronto il tandem di scorta

Se Kean e Gudmundsson non dovessero recuperare, chi giocherà in attacco contro il Bologna? E’ la domanda che in questi giorni si stanno facendo un po’ tutti fuori e dentro il Viola Park. Probabilmente anche Raffaele Palladino sta pensando a una soluzione che non preveda il recupero dei suoi due attaccanti titolari. Al di là dei loro problemi fisici c’è da fare i conti con le squalifiche di Beltran e Zaniolo. L’attacco di riserva che poteva far comodo, ma che non ci sarà. A livello di prima squadra il solo Colpani può avere caratteristiche offensive per giocare in appoggio alla punta. Ne ha parlato lo stesso Palladino qualche giorno fa, raccontando dove poter impiegare l’ex Monza dopo il recupero dal lungo infortunio. Mezzala, quinto di centrocampo e fu menzionato anche il ruolo del trequartista. L’impressione dunque è che sia proprio il ‘Flaco’ uno degli indiziati per giocare dall’inizio. Un altro può essere Ndour (non a proprio agio a Venezia).

Ma al fianco di chi? Il rebus totale dell’attacco viola porta ad avanzare la candidatura dei baby. Maat Daniel Caprini è stato investito del ruolo di vice Kean dopo il mercato di gennaio e l’addio di Kouame. In realtà ha messo insieme 7 minuti totali (1 contro l’Inter e 6 nella trasferta di Verona). Per lui convocazioni e tanti allenamenti in prima squadra, ma l’ultima partita vera l’ha giocata un mese fa contro il Lecce in Primavera. Potrebbe toccargli una chance importante. Magari non dal primo minuto ma nel corso della gara. Chi spera di avere un’altra possibilità è Tommaso Rubino, convocato a Venezia. Tra ottobre e novembre ha esordito in Conference (15 minuti col Pafos) e in Serie A (nel finale col Genoa). Porta in dote 17 gol e 12 assist in Primavera. Caratteristiche da trequartista o seconda punta. Per giocare al posto di Kean può essere più strutturato fisicamente Caprini. Rubino pare più un cambio di Gudmundsson. Altre candidature non sembrano essercene, almeno stando alle indicazioni che ha dato Palladino nel corso della stagione con le varie convocazioni. Nelle ultime due gare della stagione può esserci bisogno di loro. Il tecnico se li è coccolati per tutto l’anno, li ha visti crescere e maturare. Li ha utilizzati davvero poco, ma il momento giusto può essere arrivato.

Alessandro Latini