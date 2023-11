La squadra. I nazionali sono tornati e Nico guida il gruppo. Gonzalez pronto a ’riprendersi’ la squadra

Sorriso e stretta di mano, come a dire: "Eccomi mister, sono tornato". Nico Gonzalez ieri pomeriggio ha preso parte all’allenamento della squadra al pari di Martinez Quarta. Sicuramente la notizia migliore della giornata per il tecnico della Fiorentina. I due argentini stanno bene, galvanizzati dal successo contro il Brasile che gli ha fatto ipotecare la qualificazione ai prossimi Mondiali. Se Mina ha lavorato in modo differenziato, i due rappresentanti della Seleccion sono tornati a spingere al Viola Park. Quando mancano due giorni pieni alla sfida di ‘San Siro’ l’impressione è che entrambi possano andare in campo. Quarta (mai utilizzato da Scaloni) al fianco di Milenkovic (Ranieri è squalificato, Mina ha sulle gambe 90’ e oltre con la Colombia), mentre Gonzalez dovrebbe riprendere il suo posto largo a destra. Semmai il ballottaggio sarà fra gli altri sulla corsia opposta.

Ma Nico è tornato carico e meno stanco del solito, per questo prevale l’ottimismo in una scelta che comunque è ancora tutta da compiere. Rispetto alla sosta di ottobre, dove fu utilizzato per due gare intere, stavolta ha messo insieme ‘solo’ 73 minuti e spiccioli in due partite. Insomma, una bella differenza a livello di stanchezza. Italiano valuterà i dati che gli arriveranno dallo staff in questi due giorni e probabilmente deciderà soltanto domattina se mandarlo in campo dal 1’ oppure no. Chiaro che alla base ci sia la necessità di non rischiare niente a livello muscolare vista la mole impressionante di partite che aspetta la squadra viola da qui a fine anno. La Fiorentina ha di tutto e di più all’interno del Viola Park per valutare gli atleti e per gestirli anche a livello di prevenzione degli infortuni. Per la serie ‘prevenire è meglio che curare’ si deciderà l’impiego di Nico anche in base ai risultati dei test, oltre che alle sue sensazioni.

In ogni caso prima o dopo sarà della partita, su questo non ci piove. Difficilmente la Fiorentina potrà fare a meno del suo numero 10 in partite così importanti. Tra l’altro Italiano sembra aver cambiato idea rispetto al recente passato, quando spesso teneva Nico in panchina di rientro dal Sudamerica. In questa stagione - al contrario - lo ha sempre schierato titolare (nella vittoria contro l’Atalanta e nella sconfitta contro l’Empoli). Adesso la prova del nove del ‘Meazza’, in una sfida con vista Champions.

Alessandro Latini