La squadra. Kayode è tornato ad allenarsi in gruppo. I nazionali rientreranno alla spicciolata

Dopo due giorni di riposo sono ripresi gli allenamenti della Fiorentina al Viola Park. La volata che porterà alla sfida contro il Milan è cominciata con una buona notizia. Michael Kayode è rientrato in gruppo dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Cukaricki lo scorso 26 ottobre. Presto per dire se sarà della sfida fin dal 1’, ma a questo punto la convocazione è scontata. Ieri intanto sono rientrati anche i primi nazionali, tutti soddisfatti e contenti per aver ottenuto il pass per i prossimi Europei in Germania. È il caso di Milenkovic, Biraghi e Bonaventura che da oggi riprenderanno il lavoro con i compagni. Atteso anche Kouame, in rete con la sua Costa d’Avorio, mentre i sudamericani dovrebbero tornare ad allenarsi solo venerdì.