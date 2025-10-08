La squadra: oggi il primo allenamento post-Roma. Riapre il Park, tanti gli assenti

Dopo due giorni di silenzio e porte chiuse, il Viola Park è pronto ad animarsi di nuovo. Questo pomeriggio la Fiorentina riprenderà gli allenamenti e Stefano Pioli, reduce dall’ennesima sconfitta di un avvio di stagione tormentato, avrà modo di confrontarsi con un gruppo ridotto ai minimi termini. Il tecnico ritroverà infatti soltanto una parte della squadra, visto che ben dieci giocatori sono partiti per rispondere alla chiamata delle rispettive Nazionali, lasciando a Firenze uno spogliatoio a ranghi mai così ristretti. Una complicazione in più nella preparazione del delicatissimo appuntamento di San Siro contro il Milan, in programma il 19 ottobre. I primi a scendere in campo con le proprie selezioni saranno Pongracic con la Croazia e la coppia Dzeko-Kospo con la Bosnia, impegnati già domani nelle qualificazioni mondiali.

A seguire, tra venerdì e sabato, toccherà agli altri: Fortini, Ndour e Martinelli con l’Under-21 azzurra, Gudmundsson con l’Islanda e poi Kean, Nicolussi Caviglia e Piccoli con l’Italia maggiore, attesa dall’Estonia. Il rientro dei vari Nazionali è previsto a scaglioni tra il 13 e il 15 ottobre, il che significa che Pioli potrà riabbracciare il gruppo al completo solo a metà della prossima settimana, a quattro giorni appena dal confronto con i rossoneri, che a loro volta hanno perso quindici uomini per gli impegni internazionali. In attesa dei rientri, il tecnico cercherà di ottimizzare il lavoro con chi è rimasto. Da Bagno a Ripoli, intanto, continuano a filtrare notizie incoraggianti: Dodo e Fazzini, usciti acciaccati contro la Roma, dovrebbero essere subito a disposizione. Per Sohm, invece, escluso dalla Svizzera per i problemi di fascite plantare, è previsto ancora qualche giorno di lavoro personalizzato: l’obiettivo è averlo pronto per il Milan. Ripartenza in salita, dunque, ma necessaria: la Fiorentina deve ritrovare se stessa e Pioli, nel silenzio del Viola Park, dovrà subito provare a riaccendere la scintilla.

Andrea Giannattasio