LA SQUADRA. Pablo Marì a disposizione, Adli non ce la fa

La buona notizia dell’antivigilia ha riguardato il recupero completo di Pablo Marì, che sarà dei convocati e andrà in panchina domani contro il Como. Niente da fare invece per Adlì, ancora alle prese con una brutta distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. Il centrocampista francese sta seguendo il suo personale piano di recupero, ma ancora serviranno giorni per rivederlo in gruppo. Situazione da monitorare di partita in partita. Palladino ha certificato poi il buono stato di salute del resto della rosa. Nota la squalifica di Kean, la curiosità riguarda chi sarà il prescelto per giocare al posto del bomber viola. Chiaro però che, al di là del nome, debba essere modificato tutto il modo di attaccare e di servire la prima punta. Vale per Zaniolo, ma anche per Beltran e Gudmundsson. Impensabile appoggiarsi a loro con palloni lunghi e alti come la squadra fa con Kean. Servirà una manovra palla a terra, con scambi rapidi e con qualità nello stretto. E quella non manca.

In questa fase di transizione rimane anche il dubbio sul modulo. 4-4-1-1 o virata verso il 4-3-2-1? Partita limbo quella di domani, vista anche l’assenza di Kean. Il futuro è scritto e va verso l’albero di Natale. Nell’immediato può anche convenire puntare sulle certezze. Difesa a quattro, la fisicità di Folorunsho e il ritrovato ordine di Cataldi in mediana.

Alessandro Latini