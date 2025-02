La squadra torna oggi in campo al Viola Park. Gosens cancella il... disastro : "Ko e ’giallo’: ora ripartiamo»

Riprenderanno questo pomeriggio al Viola Park gli allenamenti della Fiorentina, con la squadra che proverà a mettersi alle spalle la cocente sconfitta di domenica contro il Como proiettandosi al prossimo appuntamento di campionato con il Verona: "Sapevamo quanto fosse importante questa partita. Purtroppo non siamo riusciti a trasmettere tutta l’importanza che aveva in campo. Sconfitta meritata, in più ho rimediato il quinto giallo. Cancelliamo tutto e facciamo vedere la vera Viola domenica prossima" è stato il pensiero via social espresso da Robin Gosens, l’unico assente certo della trasferta di domenica al Bentegodi (il tedesco sarà out per squalifica). Scontato invece il rientro dal 1’ di Kean, che dopo aver scontato il turno di stop imposto dal giudice sportivo vuole subito riallacciare il filo col gol a cominciare dalla squadra a cui, nel girone d’andata, fu in grado di siglare la sua prima tripletta in carriera.

Qualche dubbio in più per Adli, che dopo i forfait con Genoa, Inter e Como non vede l’ora di rimettersi a disposizione di Palladino: la seduta odierna, in tal senso, sarà basilare per capire se il francese avrà smaltito i guai alla caviglia e potrà riprendere a lavorare in gruppo.

In ogni caso, rispetto alla squadra di domenica, sono previsti alcuni cambi per la gara coi gialloblù: Parisi, giocoforza, giocherà dal 1’ mentre non è escluso il ritorno di Comuzzo. Possibile una nuova chance per Fagioli e Zaniolo ma nelle loro zolle di competenza più congeniali: quella di mezzala ed esterno destro.

