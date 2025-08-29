La svolta nelle trattative. Nicolussi, oggi la chiusura. Per Lindelof solo i dettagli

Quattro. Intesi come i giorni che rimangono di trattative. Tre. Come i colpi in entrata che vuol piazzare ancora Daniele Pradè. Arrivati i suoi giorni, quelli finali, è tempo di raccogliere dopo lunghe trattative. Victor Lindelof è vicino a diventare un nuovo difensore della Fiorentina. Ieri i contatti sono andati avanti per cercare di sistemare la struttura del contratto che lo legherà al club viola per i prossimi due anni con opzione sulla terza stagione. La Fiorentina ha studiato un accordo tipo quello di Dzeko. Parte fissa non altissima (intorno ai 2 milioni a stagione, poco meno) ma con importanti bonus legati ai risultati. Resta ottimismo per vederlo sbarcare in città nelle prossime ore.

Da un acquisto all’altro. Perché ieri è stata una giornata fondamentale anche per Hans Nicolussi Caviglia. Il Venezia è sceso a patti anche grazie al lavoro di Alessandro Lucci. La Fiorentina vuol chiudere con una formula nota: prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di una serie di obiettivi. Costo totale intorno ai 7-8 milioni di euro. Anche in questo caso siamo vicini al traguardo. Una volta chiuse queste due operazioni, Pradè e Goretti si concentreranno sull’esterno destro. Lamptey rimane il preferito. Trattativa ancora da stringere con il Brighton, ma la base è stata costruita da giorni. Ieri è tornato a circolare anche il nome di Zanoli, così come quello di Hateboer. Contestualmente la Fiorentina dovrà sistemare Beltran, Bianco (lo ha chiesto anche la Sampdoria), così come Barak, Ikoné e Infantino. Ma anche Richardson, che ha rifiutato il Tolosa e potrebbe avere un’offerta del Newcastle.

Alessandro Latini