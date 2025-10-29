La trasferta dei sostenitori. La rabbia, l’attesa e le speranze. Cinquecento tifosi viola al Meazza

Alla fine saranno circa 500 i tifosi della Fiorentina sugli spalti di San Siro. Diversi residenti al nord anche se qualcuno partirà in giornata da Firenze. Trasferta non semplice di mercoledì sera, ma è chiaro che il momento non felice della squadra di Pioli abbia stoppato gli indecisi. Nel rapporto tra squadra e tifoseria si riparte dalla contestazione di domenica, quando il malcontento è deflagrato al momento dello 0-3 (poi annullato) di Dallinga. Un monito preciso, la gente si aspetta di vedere in campo piglio e orgoglio.

Di certo le lacune tattiche non potranno sparire da un momento all’altro, ma l’atteggiamento non dovrà essere sbagliato. Gli ultimi minuti della partita col Bologna in questo senso fanno scuola. La contestazione era già partita ed è andata avanti, ma la squadra in campo ha risposto subito rimontando una partita che, come ha detto De Gea, a un certo punto poteva anche finire 0-6.

Quel che accadrà stasera indirizzerà la giornata di domenica, quando al Franchi arriverà il Lecce per un’impronosticabile sfida salvezza e i 20.000 sugli spalti avranno tempo e modo di esternare le proprie sensazioni. La speranza è che già da San Siro la Fiorentina possa gettare le basi per riconquistare la propria gente. Un passo fondamentale per affrontare una stagione che si è messa in salita, ma che ha molto da raccontare, sia in campionato che per quanto riguarda le due coppe. La passione del popolo viola cova sotto la cenere, ma deve essere Pioli con la sua Fiorentina a riaccendere l’entusiasmo. Adesso non può essere altrimenti.

Ale.La.