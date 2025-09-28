La trasferta. Prezzi troppo alti: tifosi viola a casa. Ma rimane il rischio ordine pubblico

Il derby più vicino si gioca a distanza. A Pisa i tifosi viola ci saranno se pur non in massa: il settore ospiti della Cetilar Arena resterà infatti mezzo vuoto, con circa 600 presenti su oltre 1.000 posti disponibili. Un’immagine eloquente che fotografa l’adesione al boicottaggio lanciato dalla curva Fiesole contro il caro-biglietti. Troppi, secondo lo zoccolo duro del tifo, i 45 euro più 4 di prevendita chiesti dal club nerazzurro per assistere a una trasferta logisticamente semplice ma ritenuta troppo onerosa. A raccogliere l’appello sono stati numerosi viola club e buona parte delle associazioni di tifo, che hanno preferito restare a casa.

Non è escluso, però, che almeno un centinaio di sostenitori gigliati possa sistemarsi anche in tribuna coperta: il divieto imposto dal Casms la scorsa settimana riguardava soltanto i residenti a Firenze e provincia, mentre i tifosi viola provenienti da altre zone della Toscana hanno potuto acquistare regolarmente i tagliandi in altri settori. Sul fronte organizzativo, l’ACCVC ha predisposto un pullman misto per agevolare la trasferta ma la maggior parte dei presenti raggiungerà Pisa in autonomia: in auto lungo la Fi-Pi-Li o in treno. La partita resta intanto osservata speciale sul piano dell’ordine pubblico: le forze dell’ordine infatti non escludono che, al di là del boicottaggio, qualche frangia più calda possa muoversi comunque verso Pisa senza passare dai canali ufficiali. Un’ipotesi che tiene quanto mai alta la soglia d’attenzione.

Andrea Giannattasio