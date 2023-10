La vendemmia dopo i veleni. Quanta voglia di riscattarsi

Vendemmia comoda per la Fiorentina, gol a grappoli e partita messa in discesa nei primi 9 minuti con la doppietta di Beltran, finalmente presente nel tabellino sotto la voce ’marcatori’. Rivincite per molti contro i simpatici ragazzi del Cukaricki, anche per Sottil, Quarta e Maxime Lopez che nel secondo tempo hanno gonfiato il punteggio viola.

Come si dice in questi casi, missione compiuta e il merito della Fiorentina è stato quello di aver archiviato subito i veleni e lo stress dopo il ko interno contro l’Empoli.

Tutto ok a parte l’infortunio di Kayode. Caviglia girata, esordio di Comuzzo e poi il ritorno di Pierozzi dopo l’infortunio. Tutto semplice per lui sulla fascia, dove però lunedì ci sarà Zaccagni. Ma è ancora presto per pensare alla Lazio, c’è una vendemmia da festeggiare.